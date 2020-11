TS – Lautaro, futuro ancora da decifrare: Barcellona e Real insistono, l’Inter chiederà…

Ancora una volta in gol con l’Argentina, Lautaro Martinez è pronto per tornare a indossare la maglia dell’Inter. L’attaccante nerazzurro, rimasto a Milano nonostante le tante richieste estive, continua ad essere uno dei calciatori più ambiti del mercato internazionale. Futuro ancora tutto da decifrare, come scrive Tuttosport:

“Al momento dalla Spagna, al di là di alcuni titoli dei quotidiani catalani, non si vedono all’orizzonte nuovi assalti per l’argentino, anche perché i club spagnoli dovranno ridurre le spese nei mesi a venire. Detto ciò, però, Martinez rimane un obiettivo concreto del Barcellona – e il cambio alla presidenza potrebbe agevolare Messi nella sua richiesta di avere al Camp Nou il connazionale -, ma anche del Real Madrid che sta cercando il futuro erede di Benzema. Certo, l’Inter per il “Toro” – che attende il rinnovo con ritocco – continuerà a chiedere soldi importanti che serviranno nel caso a trovare anche un suo sostituto“.