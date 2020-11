Lautaro si è preso l’Argentina: “Talento e fiuto del gol, presente e futuro della Seleccion”

Lautaro Martinez ancora una volta ha confermato il suo feeling con il gol quando indossa la maglia dell’Argentina: con la rete realizzata nella notte contro il Perù l’attaccante dell’Inter è salito a quota 11 centri in 21 presenze con la Seleccion. Numeri importanti, celebrati anche sul sito ufficiale dell’AFA, la federazione calcistica di Buenos Aires:

“Quando si parla di Lautaro Martinez si parla di un attaccante con un grande fiuto del gol. Grazie alla sua tenacia e al suo talento, il 23enne ha fatto un grande percorso con le selezioni giovanili, avendo giocato tornei sudamericani e mondiali, e ha raggiunto la Nazionale maggiore per continuare a stupire. Con il gol contro il Perù è arrivato a 11 centri con la maglia albiceleste in 21 partite giocate, con una media di 0,52 reti a partita; sì, più di uno ogni due partite. Inoltre, aggiunge 2 assist ai suoi numeri. In precedenza, nelle categorie minori dell’Argentina ha realizzato 10 gol in 16 partite disputate.

Tra i suoi riconoscimenti individuali con la Seleccion ha vinto un premio come capocannoniere nel Sudamericano Sub 20 nel 2017 e anche quello di miglio giocatore nel torneo internazionale de L’Alcudia (Sub 20) nel 2016. Con un grande presente e un futuro ancora più luminoso, Lautaro ha reso chiaro che la sua apparizione in Nazionale maggiore è una cosa seria“.