"Attenzione: per chi non se ne fosse accorto è iniziato davvero il campionato di Lautaro. Quello che lo capisci subito che ha voglia di metterci la firma. Bisognerebbe mostrarlo ai bambini, il modo in cui si coordina per volare sotto il suo settore ospiti. È un gol che vale tanto. V ale tanto per l’Inter , perché evita che il Napoli scappi in classifica, evita di infilarsi nella settimana che porta alla sfida alla Juventus senza la spinta di una vittoria come questa. Ma è una rete che è tremendamente simbolica anche per l’argentino: la numero 133 in nerazzurro, agganciato Nyers al settimo posto dei marcatori all time dell’Inter , da ieri il bomber straniero più prolifico della storia interista", sottolinea La Gazzetta dello Sport.