Inter, capitan Lautaro ha fatto un figurone: “Domenica a San Siro inseguiva…”

"L’ultimo gol è arrivato con una specialità della casa, a dispetto di quei 174 centimetri di altezza, assai meno dei due marcantoni Edin e Romelu: non a caso da quando è arrivato in Italia, stagione 2018-19, Martinez è il giocatore che ha realizzato più gol di testa in Serie A (16). In più, la nuova gioia è arrivata con i galloni da capitano, un onore che temporaneamente tocca a lui visto l’ammutinamento di Skriniar. Sta per rientrare Brozovic e la fascia tornerà al croato, ma in questo periodo di reggenza argentina Lautaro ha fatto un figurone. Non solo per l’efficacia sotto porta, ma per la generosità nell’inseguire fin l’ultimo dei milanisti in giro per il Meazza".