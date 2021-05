Lautaro, diverbio con Conte rientrato. L’argentino cucina per tutti: arrivata la carne

L'argentino ha discusso con l'allenatore animatamente: diverbio di campo già superato. E paga con la grigliata

Un gruppo è un gruppo. E come in ogni gruppo che si rispetti le discussioni, in pubblico o in privato, sono all'ordine del giorno. Quella che c'è stata durante la gara con la Roma, tra Lautaro e Conte, è stata evidente ma è già rientrata poco dopo con le scuse dell'argentino nei confronti dell'allenatore e di tutta l'Inter.