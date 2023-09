Lautaro poco in campo contro la Bolivia ma c’è un traguardo da ricordare

Ha giocato solo pochi minuti nella gara che si è giocata in Bolivia. Il viaggio verso Milano sarà comunque lungo ma Lautaro Martinez non ha dovuto giocare per tutta la gara, Scaloni gli ha preferito Julian Alvarez. In Argentina parlano dell'attaccante nerazzurro e della sua striscia negativa in quanto a gol segnati con la maglia dell'Albiceste.