Lautaro di nuovo papà, i tifosi dell’Inter non dimenticano il siparietto sul test di gravidanza

I tifosi nerazzurri non hanno dimenticato il siparietto divertente in occasione del primo test di gravidanza di Agustina

Agustina , fidanzata di Lautaro Martinez , ha annunciato da poco di essere in dolce attesa per la seconda volta. La coppia ha già una bambina, che si chiama Nina. L'argentina ha anche rimproverato la fuga della notizia (settimane fa i media argentini avevano anticipato la seconda gravidanza) da parte di alcuni operatori sanitari.

Il siparietto del Toro sul test di gravidanza

Tra le domande più frequenti che i tifosi e i fan della copia hanno posto ad Agustina c'è quella relativa al test di gravidanza. Mesi fa, in un'intervista, lady Lautaro aveva infatti raccontato come il giocatore dell'Inter avesse scambiato (in occasione della prima bimba) il test di gravidanza per un test del Covid: "Ho mostrato il test a Lauti e come prima cosa mi ha detto: "Hai il Covid?"". Ora i tifosi l'hanno interrogata sulla reazione a questo secondo test di gravidanza e prontamente Agustina ha risposto: "Stavolta lo ha capito al volo".