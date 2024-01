Lautaro e Dimarco in gruppo: ok per Inter-Verona. “Merita citazione anche Pavard perché…”

"Lautaro Martinez e Federico Dimarco torneranno quest’oggi ad allenarsi con i compagni di squadra. Salvo imprevisti i due calciatori saranno quindi a disposizione di Simone Inzaghi sabato prossimo, anche se chiaramente non è detto che partano titolari nella gara contro l’Hellas Verona". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle condizioni di Lautaro e Dimarco, che hanno saltato gli ultimi impegni per problemi fisici.

"Sia il canterano che l’argentino – come da programma - hanno svolto ieri ancora una seduta personalizzata, ma i progressi sono evidenti, tanto che in casa Inter si avvertono sensazioni positive verso i due calciatori. Hakan Calhanoglu invece si è totalmente sfebbrato dall’influenza che lo aveva costretto ad allenarsi in solitaria – e all’interno delle strutture di Appiano Gentile in via precauzionale – lo scorso martedì, motivo per cui il turco, senza ombra di dubbio, potrà essere schierato nell’undici iniziale dal tecnico piacentino. Meritevoli di citazioni anche gli sforzi di Pavard, particolarmente voglioso di guadagnarsi una maglia nell’undici iniziale contro la squadra di Baroni", spiega poi Tuttosport.