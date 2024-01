GdS – Inter, Lautaro e Dimarco in gruppo giovedì o venerdì. Pavard e Dumfries…

Sono sulla via del recupero Lautaro Martinez e Federico Dimarco. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione infortunati

"Oggi pomeriggio, nella prima seduta del 2024, Inzaghi e lo staff medico hanno anche verificato le condizioni fisiche del Toro e dell'esterno della Nazionale, che hanno saltato gli ultimi due incontri di campionato a causa di fastidi agli adduttori, e la scelta è stata quella di farli lavorare di nuovo a parte. Torneranno in gruppo giovedì mattina o venerdì ed è concreta la speranza di riaverli entrambi a disposizione contro il Verona. Nonostante l'approssimarsi della Supercoppa Italiana in Arabia spinga a non rischiare".