Lautaro Martinez e Dybala scatenati al matrimonio di Correa: drink e non solo

Altro matrimonio in casa Inter. È quello di Joaquin Correa e Chiara Casiraghi, figlia dell'ex centravanti della Lazio Pierluigi. Come luogo per celebrare le nozze, la coppia ha scelto la Toscana, nello specifico Panzano in Chianti. Tra gli invitati anche tanti calciatori, amici e compagni di squadra e nazionale: da Dybala a Lautaro, fino a Musso e Patric e Leiva.

Tra i più scatenati in pista sicuramente Lautaro Martinez e Dybala, come testimoniano le stories postate su Instagram da Agustina Gandolfo, la moglie dell'argentino. Sigaretta elettronica in una mano e drink nell’altra per l’attaccante della Roma, scatenato anche lo sposo Correa con gli occhiali da sole sul volto, come testimonia questa foto ricondivisa dal Tucu...