Biasin: “Lautaro capitano da poco, ma ha già imparato tutto. Fiducia non va tradita”

Complimenti non solo per i gol, ma anche per alcuni comportamenti: "Capitano è colui che mette il bene della squadra sopra ogni cosa. E allora aiuta i nuovi ad inserirsi, soprattutto quelli che la gente fatica ad accettare. E con un gesto spiega che la fiducia non va tradita, pena l'oblio. Lautaro è capitano da poco, ma ha già imparato tutto".