Da Milito a Lautaro: il Toro sogna una finale da Principe per il sigillo alla stagione dell’Inter

"Il Toro ha vinto il Mondiale, si è sposato con l’amata Agustina, è in attesa del secondogenito Theo e ha segnato una doppietta in finale di Coppa Italia. Anche Milito segnò alla Roma, nello stesso stadio - l’Olimpico - in cui Lautaro ha ribaltato la Fiorentina. In mezzo non è arrivato lo scudetto ma la supercoppa: vincere la Champions League non porterebbe lo stesso triplete del 2010, ma un tripletino sì. Di certo molto meno atteso, se è vero che la squadra di Mourinho era più accreditata rispetto a quella di Inzaghi".