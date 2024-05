Inter, Lautaro Martinez torna al gol. Frattesi sui social: “Sei sano”

Ventiquattresima rete in stagione per il capitano nerazzurro dopo mesi di digiuno: è il capocannoniere della Serie A

Gli mancava il gol da febbraio. Ma ha spiegato Inzaghi, lui ha fatto vincere all'Inter la Supercoppa e ha un ruolo altrettanto importante, quello di capitano. E la priorità era lo scudetto. Lautaro Martinez è tornato a segnare in Serie A, contro il Frosinone: è il suo 24esimo gol in campionato in questa stagione ed è il capocannoniere a due gare dalla fine della stagione.