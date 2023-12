Lautaro, il gol all’Udinese vale l’aggancio a Vieri e Milito: 28 reti nel 2023

L'argentino ha raggiunto i due ex nerazzurri come gol segnati in unico anno con la maglia interista

Ha recuperato palla, scansato gli avversari aprendosi un valico nella difesa dell'Udinese e ha chiuso definitivamente una partita che era già nel suo tre a zero, ma aspettava proprio il suo gol. Lautaro Martinez ha trovato la rete nei minuti finali della sfida contro i friulani ed è riuscito ad agganciare in un numero in particolare due grandi attaccanti del passato nerazzurro.