Disavventura in giornata per Lautaro Martinez che ha visto il suo profilo Instagram bersagliato da un hacker. L’attaccante dell’Inter è riuscito a rientrare in possesso del suo profilo e per testimoniare il suo ritorno sui social ha scelto di pubblicare una foto col suo compagno di reparto Romelu Lukaku. “Siamo tornati”, ha così commentato Lautaro e l’amico Romelu ha commentato con un “Vaiiii”.