EDICOLA CDS – “Lautaro in Barça”. Pronti i 111 mln della clausola: nell’affare può entrare…

“Lautaro in Barça”. E’ questo il titolo del taglio alto della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola martedì 14 aprile 2020. “Si infiammano le trattative e prende forza il pressing catalano: pronti i 111 milioni della clausola, nell’affare può entrare Vidal“, prosegue poi il quotidiano romano che, in copertina, lancia le parole di Rezza: “Allo sbando”, il titolo: “L’Istituto Superiore di Sanità gela il calcio: ‘Contrari alla ripresa’. Gravina furioso. Le frasi di Rezza scatenano l’inferno: sconcertata la Figc, che sta lavorando alla ripartenza. Poi lo scienziato si corregge”, chiosa il CorSport.