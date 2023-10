Assogna: “Lukaku? Più difficile tatticamente che per i fischi. Tre uomini fissi su di lui”

Non sono serviti neanche troppi fischi perché la palla è stata spesso nei piedi dell'Inter, più che in quelli di Lukaku. Alla fine la squadra di Inzaghi ha vinto uno a zero contro la Roma ma il punteggio è forse un po' stretto rispetto alla traverse (due) e alle occasioni create. "Non è possibile", diceva alla panchina ad un certo punto il tecnico nerazzurro diventato forse impaziente per un gol che sembrava nell'aria ma si è fatto attendere. Dall'altro lato José Mourinho che, da squalificato, ha visto - questa volta - la partita dalla tribuna stampa e ha fatto la sua gara, in difesa, annullando di fatto il potenziale del belga là davanti.

Paolo Assogna, giornalista di Skysport inviato a seguito della Roma, ha parlato a fine gara delle difficoltà dei giallorossi. "C'erano troppe assenze. Spinazzola è un uomo dominante, Pellegrini porta palla con qualità, poi c'è Dybala ed era difficile fare male all'Inter con tutte queste assenze, la Roma non ha provato a ripartire, una piccola questione si può aprire, ma la differenza è stata importante, nella qualità, nei duelli individuali, soprattutto sugli esterni. Una differenza notevole. Come ha vissuto la partita Lukaku? Avevo detto prima della partita che sarebbe stata difficile dal punto di vista tattico e non per auto celebrarmi ho avuto ragione. I fischi ci sono stati per il giocatore ma con la Roma così bassa è stata impossibile fare il mestiere del centravanti. Lui aveva sempre tre uomini intorno e si è dovuto accontentare delle briciole più tattico che dal punto di vista ambientale, non facilissima, ma soprattutto per la parte tattica".