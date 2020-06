Ct Argentina U23: “Lautaro Martinez? L’anno scorso voleva lasciare l’Inter perché…”

Fernando Batista, per tutti Bocha, è oggi l’allenatore delle selezioni Under 20 e Under 23 dell’Argentina. In passato, dunque, è stato a stretto contatto con Lautaro Martinez, fra i nomi più chiacchierati in Sudamerica. Intervenuto come ospite alla trasmissione radiofonica”Cultura del gol”, Bocha ha svelato come El Toro nella passato stagione, dato il poco impiego riservatogli da Luciano Spalletti, volesse lasciare l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

“Gli era successa la stessa cosa di Exequiel (Palacios, che voleva lasciare la Bundesliga, ndr), ricordo che una volta andai a trovarlo e voleva andarsene perché non giocava molto, questi sono tempi normali

(Fonte: TyC Sports)