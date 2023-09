Lautaro e Leao simboli di Inter-Milan: mezzo mondo è pronto a follie per loro, ma entrambi…

"Li cerca mezzo mondo, sono corteggiati dai club più ricchi, pronti a fare follie pur di averli. Ma entrambi hanno scelto Milano. Come giocatori, ma anche come uomini. Perché per loro, che pure arrivano da lontano, dalle due rive opposte dello stesso oceano, Milano oggi è casa. Amicizie, amori, passatempi, affari, sogni professionali. Contratti lunghi, obiettivi alti: primo fra tutti, lo scudetto della stella".