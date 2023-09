La LuLa non c’è più: Lautaro smette di seguire Lukaku sui social

Dopo aver illuso e infine tradito la fiducia dell'Inter, dopo aver flirtato con diverse squadre che fino a pochi mesi fa vedeva come rivali, dopo aver trascorso un'estate da separato in casa con il Chelsea, alla fine Romelu Lukaku è riuscito a tornare in Italia: non più a Milano, ma a Roma, dove indosserà la maglia giallorossa.