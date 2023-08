Romelu Lukaku è un nuovo giocatore della Roma. Come si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A, è stato depositato il contratto del belga. Lukaku arriva in prestito oneroso dal Chelsea e nella giornata di giovedì è atteso l’annuncio ufficiale della Roma. L'attaccante, nella scorsa stagione in prestito all'Inter, sarà ora a disposizione di José Mourinho in giallorosso.