Sky – Lautaro-Inter, inghippo contratto. Ma parte solo a fronte di grande offerta

Il club nerazzurro non sarebbe ancora riuscita a definire il rinnovo del calciatore che sembrava ad un passo prima del cambio agente

Il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez non sta procedendo bene, ci sono dei problemi per il prolungamento. L'Inter potrebbe essere costretta a cedere il giocatore argentino ma a fronte di una grande offerta, assicurano a Skysport. Il calciatore, che lunedì comincerà ad allenarsi alla Pinetina con Inzaghi, piace all'Arsenal ma con il club inglese finora è stata fatta - sempre secondo le indiscrezioni che arrivano dallo stesso canale satellitare - solo una chiacchierata. Nulla di più.

C'è da risolvere l'inghippo contrattuale che pare allontanare l'argentino dai nerazzurri. Sembrava vicino il rinnovo quando il calciatore era seguito dai suoi vecchi procuratori, Yaque e Zarate (l'accordo era sui 4.5 mln, ora il calciatore chiede di più e in un momento nel quale i dirigenti sono chiamati a ridurre il monte ingaggio). Da quando la sua gestione è passata nelle mani di Camano, agente di Hakimi tra l'altro, erano arrivate parole che non chiudevano ad un possibile rinnovo, sottolineavano anzi che il calciatore è felice a Milano. Ma non erano sembrate convincenti al cento per cento su una permanenza. Di queste ore le indiscrezioni su un prolungamento che si complica.