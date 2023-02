Guizzi da campione e numeri da paura: Lautaro manda il Milan al Diavolo e non si ferma più

Nel giro di 18 giorni, Lautaro Martinez ha punito per ben due volte il Milan: prima nella finale della Supercoppa Italiana a Riyad, poi domenica sera in campionato. L'argentino, in generale, dopo il Mondiale ha mostrato una continuità di finalizzazione nuova e impressionante. Scrive la Gazzetta:

"In questo 2023 in campionato non è partito titolare solo col Napoli, causa arrivo troppo ravvicinato dal Qatar. Ma nelle successive 5 gare l’ha messa dentro 5 volte: digiuno solo nella serataccia contro l’Empoli. In più, va aggiunto il guizzo col Parma che ha permesso di proseguire in Coppa Italia e, sopratutto, la giocata da top per il 3-0 al Milan in Supercoppa. Così in 18 giorni, considerando la partita di Riad e quella di domenica a San Siro, ha mandato al Diavolo i rossoneri ben due volte".