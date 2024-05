Dopo la vittoria dello scudetto, il secondo da quando è in nerazzurro, il primo con la fascia al braccio, e la vittoria della Coppa del Mondo con l'Argentina, gli resta sicuramente un altro sogno. Gli è sfuggito di mano nel finale della scorsa stagione, come era successo nel 2022 con lo scudetto poi finito nelle mani del Milan e riconquistato in questa stagione. «Ero arrabbiato per come era andata e dopo tanto lavoro e sofferenza siamo riusciti a vincere questo titolo. Ne manca uno», ha detto. Ed è la Champions. Persa nella finale con il City e che diventa un obiettivo primario per l'argentino. Un sogno da realizzare e uno realizzato: i figli. Che gli hanno cambiato la vita, dice. Li ha messi insieme nell'ultimo post pubblicato tra le sue stories dove si vede il piccolo Theo, il secondogenito nato dal matrimonio con Agustina Gandolfo, che tiene tra le mani proprio il pallone della CL. «Mi hanno cambiato la vita i miei figli, non mi arrabbio più come prima, loro sono la priorità e sorrido di più. Ho iniziato a vincere i titoli da quando mia figlia Nina è nata, tre anni fa. Quindi un terzo figlio per la CL? Lo vogliono i tifosi», ha detto sorridendo. Netta la risposta della moglie in diretta: "E lo facesse con i tifosi", ha detto ridendo.