Inter, in Argentina: “Lautaro può essere meglio di Batistuta”. E chi l’ha scoperto dice che…

Lautaro Martinez come Gabriel Batistuta. Anzi, meglio. E’ questa la conclusione a cui è giunto il media argentino TNT Sports, che ha analizzato il paragone tra i due centravanti argentini e cercato di trovare chi possa essere meglio dell’altro. Bati per due volte sarebbe potuto approdare al Barcellona, ma altrettante volte gli è stata chiusa la porta in faccia. Il Toro, invece, ha fatto innamorare tutti in Catalogna. Lautaro ricorda Batistuta nella progressione, affermano in Argentina, così come nel colpo di testa. Il Toro, però gioca meglio nello stretto e fuori area. TNT Sports ha interpellato anche chi ha scoperto il centravanti dell’Inter, con Fabio Radaelli che spiega: “Controlla con il sinistro meglio di Batistuta”. Fernando Batista, suo allenatore nella Nazionale Sub20, ha invece detto: “Lautaro è più tecnico”.