Pedullà – Lautaro ha l’accordo con il Barcellona: i dettagli del contratto. E ora l’Inter…

Secondo quanto da Alfredo Pedullà a Sportitalia Mercato, Lautaro Martinez ha raggiunto un accordo con il Barcellona con un contratto da oltre 10 mln all’anno per cinque anni. Prima della pandemia, il club blaugrana avrebbe manifestato l’intenzione di pagare la clausola ma ora le carte cambiano. Il Barça, infatti, adesso punta ad inserire giocatori nella trattativa per abbassare la parte cash da dare all’Inter che, nel frattempo, non ci sente e pretende il pagamento dei 111 mln. La differenza, però, la farà Lautaro Martinez: vorrà restare all’Inter o giocare con Messi?