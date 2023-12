Inter, i tifosi hanno scelto: è Lautaro il miglior calciatore del mese di novembre

L'attaccante argentino, 3 gol in 5 partite a novembre, si è aggiudicato il LeoVegas.News Player of the Month

È Lautaro Martinez il LeoVegas.News Player of the Month del mese di Novembre. I tifosi nerazzurri hanno scelto l'attaccante argentino come miglior giocatore, esprimendo le loro preferenze nel sondaggio proposto sul profilo Instagram di LeoVegas.News.