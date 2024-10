Le parole del procuratore del centrocampista finito in prestito in blucerchiato questa estate e ora in evidenza

Crescenzo Cecere, agente di Akinsanmiro, ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Queste le sue considerazioni sul giovane di proprietà dell'Inter, ora alla Sampdoria e in gol nell'ultimo turno di Serie B: "E' molto contento per il gol ed in generale per questa esperienza. Le cose stanno andando secondo i piani. Noi siamo contenti, la Samp è contenta ed anche l’Inter lo è. Deve lavorare per continuare a crescere”.