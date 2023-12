Napoli-Inter, Lautaro sui social: “Tre punti importantissimi. Lavoriamo come gruppo”

Esaltazione della prova di squadra al Maradona da parte del giocatore argentino che ha favorito Barella con un assist in occasione del due a zero

Lautaro Martinez, dopo la vittoriadell'Inter sul Napoli per tre a zero, una partita nella quale non ha segnato ma ha fatto segnare Barella, ha scritto un post sui social nel quale, come sempre, ha messo in risalto la prestazione della squadra, sottolineando proprio la forza del gruppo.