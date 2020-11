TS – Inter, Lautaro sacrificio necessario per il bilancio? Il precedente Icardi insegna

Il nome di Lautaro Martinez continua a circolare negli ambienti di mercato: l’attaccante dell’Inter è stato a lungo il primo obiettivo del Barcellona, ma i catalani non sono gli unici interessati all’argentino. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per prolungargli il contratto ma, secondo Tuttosport, questo non esclude un’eventuale cessione in futuro, soprattutto in otttica di risanamento del bilancio:

“Oltre al Barça, si è messo in fila pure il Real, convinto dalla grande prova del Toro nel match di Champions a Valdebebas. E, in previsione di un centinaio di milioni di perdite pure per l’esercizio che verrà chiuso nel giugno 2021, il sacrificio di Lautaro (pur tra mille pianti), potrebbe essere salvifico per i conti quanto l’addio di Mauro Icardi che peraltro, prima di essere rottamato, aveva pur sempre segnato 124 gol per la causa“.