Lautaro, niente allarmismi

«Non ci devono essere allarmismi su Lautaro, sta giocando molto più in funzione della squadra. È partito con il preciso obiettivo del suo allenatore di volerlo più 9, più finalizzatore. Credo che l'argentino sia sempre lui, ha avuto tante gare anche con la sua Nazionale, non vedo crisi del Toro e credo sia solo un modo di interpretare la partita in maniera diversa all'interno del progetto Inter. Quanto stanno pesando i viaggi intercontinentali e il poco riposo? È difficilissimo a volte spiegarlo. Ma quando non riesci a fare tutta la preparazione non ci sono magari problemi immediati ma puoi averli nel resto della stagione. Sicuramente un tema del calcio moderno sia la gestione dei tanti impegni di un giocatore importante come Lautaro per l'Inter e per la Nazionale. Credo che lui abbia una fame, una voglia di andare a tabellino grandissima. Vivono per la vittoria giocatori così e in coppia con Thuram sono una realtà del calcio internazionale e dell'Inter. Il francese? Il suo processo di maturazione credo stia arrivando a compimento. Thuram ha giocato in Francia come centrale e anche a livello di Nazionale viene ora impiegato da centravanti e questa è la sua incoronazione principale», ha concluso.