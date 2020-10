La Stampa: “Inter, a Kiev serve Lautaro presentabile. Ieri nullo in campo, censurabile fuori”

Se Lukaku, dopo una prima parte di gara non soddisfacente, si è fatto trovare pronto al momento decisivo e ha sbloccato la gara dell’Inter a Marassi contro il Genoa, non si può dire lo stesso per Lautaro. Ieri l’argentino non è stato certo nella sua migliore versione. Questo il commento de La Stampa alla prestazione del Toro Martinez:

“Martedì, visti anche i guai di Sanchez, sarà il caso di ritrovare un Martinez presentabile: quello di ieri è stato nullo in campo e censurabile fuori, dopo il giusto cambio preso malissimo dando pugni contro la panchina”.