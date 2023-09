Anche ieri a San Siro contro il Sassuolo, Lautaro non ha trovato la via del gol. L'argentino è rimasto all'asciutto per la terza gara di fila

Anche ieri a San Siro contro il Sassuolo, Lautaro non ha trovato la via del gol. L'argentino è rimasto all'asciutto per la terza gara di fila, dando in generale la sensazione di essere opaco. Il Giornale scrive: