Inter, anni di alti e qualche basso: ma dopo il Qatar Lautaro non si è mai fermato

"Da quel momento in poi la sua valutazione è ondeggiata in base ai risultati della stessa Inter: fresco di scudetto contiano era uno degli attaccanti più apprezzati del Continente, dopo il mancato titolo l’anno passato ha fatto come tutta la squadra un passettino indietro. Il suo viaggio in Qatar, poi, è stato piuttosto singolare: personalmente è retrocesso da titolare a panchinaro, lasciando il palcoscenico a un superbo Julian Alvarez, ma ha partecipato anche lui alla vertigine del suo popolo. Ha segnato un rigore decisivo in un quarto di finale da corrida contro l’Olanda di Dumfries e nella folle finale contro la Francia ha ispirato il gol del momentaneo 3-2. Da quando ha rimesso piede in Italia, non si è mai fermato".