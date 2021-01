Inter, Lautaro: “Dobbiamo avere pazienza e attaccare la Juve. Possiamo fargli male”

Vincere la madre di tutte le partite per agganciare temporaneamente e mettere pressione al Milan, scavando al contempo un solco importantissimo con la Juventus in classifica. L’Inter attende i bianconeri a San Siro per tre punti fondamentali. A Sky Sport, Lautaro Martinez ha dichiarato:

“Dobbiamo avere pazienza e avere la forza che abbiamo dimostrato la scorsa partita. Dobbiamo dimostrare che stiamo lavorando, facendo quello che chiede il mister e provare a portare a casa i tre punti. Loro sono forti, lo sappiamo. Ma noi dobbiamo pensare a noi e dobbiamo lasciare tutto in campo, prendendoci le responsabilità. Dobbiamo attaccarli e possiamo far male loro“.

(Fonte: Sky Sport)