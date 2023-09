Lautaro a disposizione della squadra. Duello vinto con Kjaer, le giocate non sono mancte

Non è arrivato il gol nel derby per il Toro, ma l'attaccante argentino ha giocato da capitano e si è sacrificato per la squadra

Non è arrivato il gol nel derby per il Toro, ma l'attaccante argentino ha giocato da capitano e si è sacrificato per la squadra. C'è anche Lautaro nei migliori dell'Inter nel derby di ieri sera. Prestazione da vero capitano, è mancato solo il gol.

"Al minuto 84, già sul risultato di 4-1, Lautaro va in tackle per intercettare un passaggio (innocuo) di Kjaer in costruzione bassa per deviarlo in fallo laterale. È un’azione “minore”, ininfluente sul risultato, ma che racconta benissimo la partita del capitano dell’Inter forse ancora meglio delle sue altre grandi giocate, che non sono mancate. Lautaro si è messo a disposizione della squadra con l’umiltà del grandi capitano, rinunciando a un ruolo da protagonista riconosciuto - quello è toccato a Thuram e Mkhitaryan - per il bene superiore della vittoria. In netto contrasti con chi in passato ha portato la fascia pensando solo al proprio bottino", scrive La Gazzetta dello Sport.