Inzaghi: “Tutti perfetti, ora spazio per i nuovi. Asllani? Tante lo volevano ma…”

Rapporto coi giocatori? Ottimo, dal mio arrivo: coi ragazzi si è stabilito un ottimo rapporto. Eravamo tutti soddisfatti, sappiamo che la nostra gente determinate partite le sente. Ci hanno trascinato, è una serata importante che deve dare un inizio per continuare così. Ci saranno insidie, ma dobbiamo continuare così insieme. Dimarco? Non sembra nulla, è rimasto a terra ma il dottore dal campo non mi ha detto nulla. Ha speso tanto in nazionale, Bastoni uguale, Barella e i sudamericani. Temevo questa partita perché i sudamericani li ho visti solo 24 ore fa: sono molto importanti. Con questo atteggiamento possiamo fare cose importanti.

Vincere l'europeo? Non è un problema sono soddisfatto: normale si dica questo. Io ho promesso che cercheremo di fare più partite possibili come negli ultimi due anni, poi il tempo dirà dove possiamo arrivare. Rivincite? Non ne ho bisogno, conosco solo il lavoro insieme al mio staff, siamo sempre rimasti lucidi: i ragazzi ci hanno sempre supportato al meglio. Normale che ci sono giorni in cui si è criticati e in cui si ricevono complimenti: ci fa piacere, dobbiamo continuare così. Stasera è giusto essere contenti, abbiamo reso felici i tifosi, lavoriamo per questo.

Thuram più forte di Lukaku? Lo dirà il tempo, io posso parlare di Marcus: non è giusto parlare di singoli. Bravissimo, si è inserito benissimo: ma tutti bene, spero possiamo continuare così. Comincia un nuovo campionato, sappiamo cosa spenderemo ma ho la fortuna di avere giocatori preparati. Più facile del previsto? I principi sono rimasti gli stessi, il Milan è un'ottima squadra che è venuta a prenderci in un determinato modo, siamo stati bravi a fare un'ottima partita nelle distanze, abbiamo segnato nei momenti giusti. Abbiamo rispettato il Milan e abbiamo vinto una partita in modo largo, ci fa piacere: è una grandissima soddisfazione per tutta la famiglia Inter.

Il sostituto di Calhanoglu? Come sostituto abbiamo Asllani che è un ragazzo che abbiamo voluto: tante ce l'hanno chiesto, non è semplice trovare spazio. Sta lavorando bene e deve continuare così. Avevamo in panchina Sensi e Klaaassen, sceglierò il meglio per ogni partita".

