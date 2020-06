GdS – Inter, delusione Lautaro: ora tocca a Conte. Barça? No, c’è una cosa che preoccupa di più

“Non ha risposto, Toro occupato. Se non al telefono, almeno in campo Lautaro non c’era. Non s’è visto, e sì che a Conte e all’Inter sarebbero serviti i suoi strappi, le sue giocate, per arrivare a giocarsi la Coppa Italia in finale”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla prova, non sufficiente, offerta da Lautaro Martinez contro il Napoli. Il Toro non è riuscito a dare l’impronta al match ed è stato sostituito nella ripresa da un Alexis Sanchez che, quantomeno, ha dato verve ad un attacco poco pericoloso. “L’associazione d’idee è naturale, tira inevitabilmente dentro il mercato, Leo Messi, il Barcellona, i silenzi rumorosissimi dell’argentino, una trattativa che è andata avanti per settimane, un accordo di ingaggio da doppia cifra sul piatto – e mai smentito, sarebbe in fondo curioso farlo adesso – con il club catalano”, commenta La Gazzetta in merito alla trattativa Lautaro-Barcellona che potrebbe accendersi nelle prossime settimane.

BARCELLONA-LAUTARO

“È comprensibile, per carità. Lautaro ha 22 anni ed è al secondo campionato in Europa, non è scontato abbia le spalle per reggere la pressione. Però quel che preoccupa è che del giocatore che Conte ricordava – e che Conte ha costruito –, ieri sera c’è stato poco, anzi nulla. Qui non si parla di gol, non si ragiona di esultanze e di passaggi del turno. Quel che ha fatto (negativa) impressione è altro. Lautaro non ha dato la sensazione di esser totalmente dentro la partita”, analizza la Rosea che spiega come la sostituzione, alla fine, sia stato l’epilogo più scontato e un fatto naturale conseguente ad una partita non giocata bene dall’argentino.

CHIARIMENTO

Eppure le recenti dichiarazioni di Beppe Marotta avevano responsabilizzato Lautaro Martinez, indipendentemente dalle voci di mercato. Lautaro “era già andato in difficoltà prima della sosta causa pandemia. Di gennaio si ricorda l’espulsione contro il Cagliari, e poi la sofferenza nella gara d’andata con il Napoli in Coppa, la sconfitta all’Olimpico con la Lazio, la copia sbiadita a Torino contro la Juventus. Ora il problema è la proiezione”, commenta la Gazzetta dello Sport. Ora ci si aspetta che Conte affronti la questione con il giocatore per far sì che la tentazione Barcellona non contamini la stagione dell’Inter.