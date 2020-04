Mercato, il Racing “tifa” per la cessione di Lautaro: e incasserebbe una cifra altissima

Hanno ormai fatto il giro del mondo le insistenti voci in merito ad un futuro al Barcellona di Lautaro Martinez. Queste hanno raggiunto persino l’Argentina, con il Racing de Avellaneda, ex club del Toro, che starebbe seguendo molto attentamente le negoziazioni tra l’Inter, il giocatore e i catalani. Questo perché, come riportato in Argentina, il club sudamericano si sarebbe tenuto un’importante percentuale sulla rivendita del numero 10 nerazzurro: questa consisterebbe nel 10% della cifra finale meno i 14 milioni di fisso pagati dall’Inter per prelevarlo.

E, nonostante si parli di un possibile inserimento di contropartite tecniche nell’affare, la percentuale prenderebbe in considerazione la cifra finale dell’operazione e non solo il cash. Il Mundo Deportivo semplifica tutto con questo esempio. Se il Barcellona offrisse 70 milioni di euro più il cartellino di Arturo Vidal, che secondo il quotidiano spagnolo sarebbe valutato l’utopica cifra di 40 milioni, ammonterebbe tutto ad un totale di 110 milioni. Al Racing dunque spetterebbe il 10% della sottrazione di 14 milioni a quei 110: quindi il 10% di 96, ovvero 9.6 milioni di euro. Ecco perché, come titolano in Spagna “il Racing tifa per la cessione di Lautaro”.