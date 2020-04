Guerra all’Inter per partire? Niente di tutto questo: Lautaro ha già detto al club che…

Le prime pagine in Spagna non parlano d’altro se non del possibile futuro al Barcellona di Lautaro Martinez. E’ riportato un accordo tra il Toro e il club catalano, fattore che potrebbe far tremare l’Inter. Il numero 10 forzerà dunque la cessione con Marotta? Assolutamente no, secondo Calciomercato.com: “Niente di tutto questo, l’Inter e l’entourage del giocatore hanno segnali completamente diversi. Lautaro si comporterà con massimo rispetto nei confronti del club e si adatterà alla trattativa.

A Milano sta benissimo e rimarrebbe più che volentieri, magari ridiscutendo il contratto nei mesi a seguire. Se poi il club decidesse di cederlo al Barcellona, di certo non rifiuterebbe. Totale correttezza quindi, mentre l’Inter da parte sua è serena perché sa che Martinez non farà alcuna guerra per andarsene: se il Barça arriverà ai 111 milioni di valutazione totale (contropartite eventuali comprese) si potrà fare, altrimenti Lautaro rimane a Milano”, conclude il portale.