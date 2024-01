CorSera – Lautaro re dei bomber, sta dominando la classifica cannonieri. Chi preoccupa è…

Lautaro Martinez in fuga. Nessuno tiene il passo del capitano dell’Inter, primo nella classifica capocannonieri di Serie A dopo metà campionato. Ecco il focus del Corriere della Sera sull’argentino: “Il re dei bomber non può che essere Lautaro, trascinatore dell’Inter regina e dominatore assoluto della classifica cannonieri. Lukaku e Vlahovic sono indietro, anche se il belga insieme a Dybala sta tenendo in piedi la Roma e il serbo, frenato dalla pubalgia, sta ritrovando la condizione migliore. Deludente Arnautovic, ma anche Dia della Salernitana e Nzola, che alla Fiorentina ha smarrito le sue qualità. Ma in rapporto a quella che è stata la sua carriera, è la crisi di Immobile la più preoccupante. Ciro tiene col fiato sospeso sia Sarri che Spalletti”, si legge.