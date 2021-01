Inter-Lautaro, ancora nessun accordo per il rinnovo. GdS: “Distanza tra domanda e offerta”

Proseguono gli incontri tra la dirigenza dell’Inter e l’entourage di Lautaro Martinez: obiettivo, prolungare e adeguare il contratto dell’attaccante argentino. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione:

“Ieri si è tenuto un nuovo faccia a faccia, a distanza di una settimana dall’ultimo, tra gli agenti dell’attaccante argentino e la dirigenza dell’Inter. I colloqui che proseguono sono la conferma della volontà di venirsi incontro, ma serve tempo e pazienza anche perché in casa nerazzurra ogni passaggio è rallentato dai problemi finanziari del club e dalle trattative di Suning per l’ingresso di nuovi soci.

Al momento non c’è ancora accordo, anche se l’idea è di togliere anche la clausola da 111 milioni che fa da ombrello all’Inter fino al 10 luglio di ogni anno. […] Lautaro è in scadenza nel 2023 e ha un contratto da 2,5 milioni: c’è tempo e margine di manovra per rinnovare, ma è necessario un robusto adeguamento economico e uno spostamento della data di scadenza di un paio di anni. La distanza fra domanda e offerta è bloccata ormai da mesi: il club nerazzurro non vuole andare oltre 5 milioni l’anno, l’argentino non intende scendere sotto i 7,5″.