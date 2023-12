EDICOLA / CdS: Inter-Lautaro, rinnovo ad un passo. Pogba, richiesta shock

Il giocatore nerazzurro ha detto di voler firmare subito per prolungare con i nerazzurri. Il centrocampista della Juve ha rifiutato il patteggiamento sul caso doping

«Manca poco, non aspetto Capodanno. Inzaghi, un allenatore top». Sono le parole di Lautaro Martinez sul rinnovo con l'Inter, riportate sula prima pagina del Corriere dello Sport. L'argentino ha fatto capire quindi, parlandone pubblicamente in un'intervista rilasciata a Mediaset, della sua volontà di firmare ancora con i nerazzurri.

Sulla prima pagina si parla anche del caso doping che riguarda Pogbae pare stia arrivando una richiesta shock da parte della Procura sportiva che punterebbe al massimo della pena, quindi ad una squalifica di quattro anni. Il calciatore ha rifiutato il patteggiamento. Per quanto riguarda invece il Milan starebbe per rientrare dall'infortunio Leao e dovrebbe essere a disposizione contro l'Atalanta. E poi ancora: "Roma, che numeri ha Mourinho. Giallorossi terzi nel possesso palla ed è dietro solo all'Inter per palle gol create".