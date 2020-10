Il Corriere dello Sport su Lautaro: “Più che il rinnovo che tarda, in questo momento incide…”

L’errore contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League ha inevitabilmente creato molta pressione nei confronti di Lautaro Martinez, oggetto di molte critiche in questi giorni. Il Corriere dello Sport analizza così il difficile momento dell’attaccante dell’Inter:

“Lautaro, invece, aveva cominciato in maniera scoppiettante, “timbrando” il tabellino puntualmente nelle prime 3 giornate, contro Fiorentina, Benevento e Lazio, ma poi si è fermato (…). Nel derby e contro il Borussia Moenchengladbach, il “Toro” non ha certo demeritato. Anzi, contro i tedeschi, ha centrato il palo con una girata volante da campione assoluto. Chissà, forse, più che un rinnovo di contratto che tarda arrivare, in questo momento buio incide anche un pizzico di stanchezza“.

(Fonte: Corriere dello Sport)