Libero – L’Inter smonta la coppia gol. Via Lautaro, arriva una ‘riserva’. I tifosi temono un Forlan bis

Con Lautaro Martinez in trattativa con il Barcellona, l’Inter si è messa alla ricerca di un possibile erede. Sfumato Mertens, il club nerazzurro sta puntando Cavani in scadenza col Psg. Ma secondo il quotidiano Libero, l’ex Palermo e Napoli non sarebbe il rinforzo ‘migliore’:

“La strada tracciata dall’Inter porta verso una rivoluzione dell’attacco avanzato che può comprendere anche la cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. È un all-in rischioso, per la componente tecnica e affettiva, dato che il Toro è un idolo dei tifosi. Ma, di certo, cedere il 22enne Lautaro significa privarsi del futuro, significa accettare la possibilità che l’argentino si consacri ai catalani causando inestinguibili rimpianti nel caso non dovesse venir sostituito a dovere. Oltre al fatto che si smonterebbe l’affiatata coppia gol con Lukaku, rispettivamente 16 e 23 centri finora. La strategia dell’Inter pre-pandemia prevedeva un’intesa la cessione di Icardi al Psg (70 milioni la richiesta, oggi si tratta intorno ai 60 bonus compresi), far riscattare Perisic dal Bayern (che chiede uno sconto sui 15 pattuiti, o tenerlo in prestito un altro anno e pagarlo nel 2021) e capire se il Barça fosse disponibile a sborsare i 111milioni di clausola per Lautaro, oppure soldi più contropartite adeguate.

Le contromosse di Marotta prevedevano fra le altre l’ingaggio di Mertens a zero dal Napoli. Saltato. Dunque, nei piani ora ci sono un big per sostituire Lautaro (il 24enne Werner del Lipsia è fra i papabili), due esterni al top per perfezionare la macchina di Conte (uno sarebbe Chiesa) e Edinson Cavani, che offre numeri contraddittori. Il primo è “zero”, il costo del cartellino visto che è in scadenza col Psg. Il secondo è “uno ogni 157”, la media gol (ma ne ha fatti 7) per minuti giocati in stagione, come Lautaro (152), anche se Edi ha più il profilo del vice Lukaku. Il terzo è 33, l’età, che non piace ai tifosi nerazzurri, secondo i quali il Matador il meglio lo ha già dato, e 8 milioni netti a stagione di ingaggio per due anni è troppo (temono un nuovo caso Forlan). Il quarto numero è 17, come le partite saltate perinfortunio quest’anno su 44 (e solo 11 giocate da titolare)”.