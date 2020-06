Lautaro al Barça? Inter, ecco su chi devi puntare: il preferito dei tifosi nerazzurri

Il Barcellona non molla la presa e continua a insistere per avere Lautaro Martinez in squadra. A rincarare la dose ci ha pensato anche il ct dell’Argentina Scaloni che ha ‘suggerito’ al Toro di raggiungere Messi. L’Inter non molla di un centimetro, vuole il pagamento della clausola come spiegato dal ds Ausilio.

Ieri vi abbiamo chiesto tramite un sondaggio quale fosse il vostro preferito, come sostituto di Lautaro in caso di partenza dell’argentino, tra Lacazette, Cavani, Werner e Aubameyang. Questi i risultati, con un plebiscito per l’attaccante dell’Inter, il preferito dei tifosi nerazzurri.