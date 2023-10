90′ per Lautaro e Sanchez, vincono Argentina e Cile: niente esordio per Carlos Augusto

Terza vittoria in tre partite per l'Argentina che batte 1-0 il Paraguay e resta al comando della classifica a punteggio pieno in ottica qualificazione ai Mondiali del 2026. 90' in campo per Lautaro Martinez, schierato inizialmente al fianco di Julian Alvarez mentre il gol decisivo è stato siglato da Otamendi.

Sorride anche Alexis Sanchez che ottiene la prima vittoria col Cile contro il Perù: l'ex Barcellona e Arsenal resta in campo per 90' in un match deciso dal gol di Valdes al 74' prima del raddoppio arrivato nel recupero per un'autogol di Lopez. Mastica amaro Carlos Augusto, rimasto in panchina per tutta la partita che il suo Brasile - rimandato il suo esordio ufficiale - ha pareggiato in casa col Venezuela: la rete di Gabriel ha illuso la Seleçao perché il gol di Bello a 5' dalla fine regala un punto ai venezuelani.