Il club qatariota ha deciso di esonerare Hernan Crespo e di affidare la panchina a Christophe Galtier, ex PSG

Attraverso un comunicato ufficiale, l'Al Duhail ha annunciato di aver scelto Christophe Galtier come nuovo allenatore del club. L'ex tecnico di PSG e Lille, in estate nel mirino del Napoli per il post Spalletti, prende il posto di Hernan Crespo, esonerato proprio negli ultimi giorni dal club qatariota.