GdS – Lautaro, dai periodi di foschia alla scia di gol. Inzaghi ci spera

Analizzando le pause avute anche in passato, la rosea spiega: "A Lautaro capitano da sempre momenti di foschia. Quando non segna, a volte, lo fa per lunghi periodi, ma quando si sblocca poi è tutto in discesa".

È quello che è successo nella stagione 20-21, quando si è bloccato per quattro giornate e poi si è sbloccato segnando 4 reti in 4 gare, compresa la doppietta nel derby col Milan. Nella stagione 21-22 "dopo un gran girone d’andata con 11 reti in 19 partite, Lautaro si spegne progressivamente e resta senza gol per otto partite di fila. Infila la Juve in Supercoppa, ma in Serie A non trova la porta. Si sblocca contro la solita Salernitana, la sua vittima preferita, realizzando tre gol a San Siro. Da lì in poi è un’altra discesa: sette squilli nelle ultime dieci partite, più un’altra doppietta al Milan in semifinale di Coppa Italia e un gol al Liverpool agli ottavi di Champions", si legge nell'articolo.