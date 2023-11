Barzagli: “Lautaro, step in più: impatto da leader. Inter si è detta che in campionato…”

«Credo abbia fatto uno step in più, anche l'anno scorso ha segnato, ha avuto momenti in cui è mancato un po' sulla continuità. Invece quest'anno ha avuto un impatto forte ed è il leader della squadra. Penso che la finale di CL abbia dato fiducia all'Inter che negli ultimi due anni ha sempre avuto la possibilità di vincere lo scudetto e non ci è riuscita e ora si sono detti di lavorare e la squadra sta lavorando per provare a dimostrare quanto vale e provare a vincerlo», ha concluso.